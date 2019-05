Die Organisation des jährlichen Treffens der Medien- und Kommunikationsbranche soll sich künftig auf mehr Schultern verteilen. Die grossen Medienhäuser CH Media, NZZ, Ringier, SRG und Tamedia übernehmen die Federführung und erweitern auch den Verwaltungsrat. Die neue Zusammensetzung: Felix Graf (CEO NZZ), Gilles Marchand (Generaldirektor SRG), Pietro Supino (Verleger Tamedia), Marc Walder (CEO Ringier), Peter Wanner (Verleger CH Media), Patrik Müller (Initiant SMF) und Andreas Binder (Präsident).Das Advisory Board bleibt bestehen aus: Frank Bodin (Unternehmer), Pascale Bruderer (Ständerätin), Etienne Jornod (VR-Präsident NZZ), Miriam Meckel (Professorin HSG, Herausgeberin Wirtschaftswoche) und Roger de Weck (Journalist). Neu im Advisory Board Einsitz nimmt Sandra Cortesi, Director „Youth and Media“ an der Harvard-Universität.Für die Programmleitung bleiben nach wie vor Christian Dorer (Chefredaktor Blick-Gruppe) und Patrik Müller (Chefredaktor Zentralredaktion CH Media) verantwortlich. Die Moderation des Kongresses übernimmt weiterhin Susanne Wille (Journalistin und Leiterin Qualitätsmonitoring SRF-Newsroom).Der Entscheid der Medienhäuser, in Zukunft die Verantwortung für das Forum mit zu übernehmen, sieht das Swiss Media Forum als „eine Stärkung des wichtigsten Anlasses der Medien- und Kommunikationsbranche der Schweiz“. Die Strukturänderung hat nichts desto trotz eine Terminverschiebung auf den Frühling zur Folge. Viele Rückmeldungen hätten gezeigt, dass dieser Termin beliebter sei als der Herbsttermin, so die Verantwortlichen.Neuer Termin für das Swiss Media Forum ist der 7./8. Mai 2020 statt und nicht wie ursprünglich geplant am 19./20. September 2019 im KKL Luzern.