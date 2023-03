Kingfluencers

Eine umfassende Befragung der führenden Schweizer Social Influence Agentur Kingfluencers zeigt, dass digitale Touchpoints und Influencer Marketing zu den stärksten Instrumenten für Brands werden, um den Umsatz in der Schweiz zu steigern. Jede:r dritte befragte Schweizer:in liess sich von Social Media oder Influencer:innen inspirieren, was zu einem Kauf führte. Bei der Gen Z und im Lifestyle- und Luxussektor mit fast doppelt so hohem Trend.

Im vergangenen Oktober hat Kingfluencers in Zusammenarbeit mit einem europäischen Luxus Modehaus und dem digitalen Beratungsunternehmen deeptrue