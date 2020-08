Es ist eine Begegnung von Zeitzeugen:, die 2001 Swissair-Verwaltungsräting war, und, die als Maître de Cabine arbeitet, erzählen von ihren Erfahrungen als 2001 das Swissair-Grounding erfolgte. Möglich macht den Austausch die. Der Familientitel bringt in einer Serie Zeitzeugen der Schweizer Geschichte zusammen.Das Aus der Airline war vor 19 Jahren so etwas wie ein "traumatischer Tiefpunkt der Schweizer Wirtschaftsgeschichte", wiein einer Medienmitteilung zum Start der Serie erklärt. Vreni Spoerry redet erstmals ausführlich über die Ereignisse von damals und die Konsequenzen für ihr Privatleben. "Ich lief Gefahr, angespuckt zu werden. Ich bekam unflätige E-Mails", sagt die heute 82-jährige. In den Ferien im Bündnerland habe sie sich damals mit Sonnenhut und dunkler Brille getarnt, um dem Volkszorn zu entgehen. Spoerry spricht zudem offen über die Gründe, die zum Untergang der nationalen Prestige-Fluglinie führten. Über die Betreibung auf drei Milliarden Franken im Zivilverfahren. Zum Vorwurf der Abzockerei, der gegen die Verwaltungsräte gerichtet wurde, sagt Spoerry: "Wir bekamen 7500 Franken im Jahr. Das war Peanuts." Es ist ein Auftakt zu einer Serie mit unterschiedlichen Geschichten. Die nächsten Folgen sind:- Der Rücktritt der Bundesrätin: alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp und alt Nationalrätin Judith Stamm- Der Widerstand gegen das AKW Kaiseraugst: Ulrich Fischer, Ex-Direktor des Kraftwerks, und Ex-Aktivist Filippo Leutenegger- Die Fichenaffäre: Die damalige Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer und der legendäre Polizeispitzel Willy Schaffner- Die Schweiz im Weltall: Ex-Astronaut Claude Nicollier und alt Bundesrat Adolf Ogi- Die Corona-Krise: Bundesrat Alain Berset und die Berner Kantonsärztin Linda Nartey