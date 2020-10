Das Heft ist diesmal 84 Seiten stark und erscheint laut Ringier in einer Auflage von mehr als 420.000 Exemplaren. Heute (29. Oktober) liegt es der "Handelszeitung" bei, morgen "Le Temps" und am 1. November dem "SonntagsBlick" sowie "il Caffè". Ausserdem ist das Magazin online in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch auf mag.digitaltag.swiss/ abrufbar.Inhaltlich geht es vor allem um Homeoffice, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Städteentwicklung und Gleichstellungsfragen sowie Schulunterricht im Prozess der Digitalisierung. Bundeskanzler Walter Thurnherr, der das Kompetenzzentrum des Bundes für Fragen der Digitalisierung verantwortet, äussert sich im Interview zum digitalen Fitnesszustand der Schweiz.Bei den Schweizer Digitaltagen sorgen ein über 20-stündiges TV-Programm, mehr als 20 Austragungsorte in der ganzen Schweiz und diverse Online-Veranstaltungen für mehr als 400 kostenfreie Angebote, um sich mit der Digitalisierung zu befassen.