Hero

Die Hero Ravioli aus der Dose. Ob im Pfadfinder- oder Skilager, in der RS oder im WK, auf einer Wanderung in den Schweizer Bergen oder in der Studenten-WG: Die gefüllten Teigtaschen stillen so manches Hungergefühl. Hero lancierte vor 75 Jahren die Dosenravioli und revolutionierte die Schweizer Küche. Der TV-Spot "Hurra, der Bräutigam kommt!" aus den fünfziger Jahren, mit dem damaligen Schweizer Filmstar Schaggi Streuli in einer der Hauptrollen, dauert über 4 Minuten.

