In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein steigen die Marktanteile von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Nach den Zahlen von Auto-Swiss kommen die reinen Stromer, Plug-in-Hybride und Co derzeit auf knapp 55 Prozent. Das ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 ein Plus von 4,6 Prozentpunkte. Aber das Wachstum verlangsamt sich.

Seit Jahresbeginn sind bis Ende Juni 67.749 Autos mit Hybrid- und Elektroantrieb erstmals auf die Strasse gekommen. Nimmt man noch die Modelle mit Was