Seit Montag sind in der Schweiz wieder die Schauräume der Autohändler geöffnet. Für die Branche ist enorm wichtig. denn nach wie vor leiden die Neuimmaktrikulationen unter der Coronakrise und den Folgen des Lockdowns. Im Februar gingen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein die Zulassungszahlen um 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Das ist nach Angaben von Auto Suisse das schlechteste Februar-Resultat seit der Jahrtausend-Wende. Nach den ersten beiden Monaten bleibt der Schweizer Auto-Markt mit insgesamt 31.261 Neuzulassungen und einem Minus von 17,5 Prozent hinter den bereits schwachen Vorjahresmonaten zurück.



Doch nicht alle Marken leiden gleichermaßen. 14 Hersteller können ihre Bilanz in den ersten beiden Monaten verbessern oder zumindest halten. Am stärksten performt dabei. Hier meldet Auto Suisse ein Plus von 124 Prozent bei den Neuzulassungen. Auf Platz 2 folgtmit 69,6 Prozent undmit einem Plus von 50 Prozent.Ganz anders ist die Lage bei. Die Marke verliert 61,1 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres, so stark wie keine andere. Nicht viel besser sieht es beiaus mit einem Rückgang von 51,1 Prozent und bei. Bei der französischen Marke steht in der Bilanz der Neuimmatrikulationen nach zwei Monaten ein Minus von 42,4 Prozent. Federn lassen muss auch wieder Marktführermit einem Verlust von 35,1 Prozent.Und auch das gehört zur Bilanz. Die Schweizerinnen und Schweizer kaufen verstärkt Hybrid- und Elektromodelle. In den ersten beiden Kalendermonaten legen die reinen E-Fahrzeuge um 54,3 Prozent zu, Plug-in-Hybride wachsen um 62,2 Prozent auf 2'325 Einheiten. Auf Hybridmotorisierungen ohne externe Aufladungsmöglichkeit entfallen 6.553 Neuimmatrikulationen. Das entspricht einem Plus von 61,5 Prozent.Der Trend könnte sich fortsetzen. Zumal seit Montag die Schauräume der Händler in der gesamten Schweiz wieder geöffnet sind. "Jetzt geht es darum, den Rückstand möglichst schnell aufzuholen und in ein Plus umzuwandeln. Die schlechten Vorjahreszahlen aus der ersten Pandemiewelle im März und April 2020 können wir hoffentlich deutlich übertreffen", sagt Auto-Schweiz-Mediensprecher. Damals hatten die Schweizerinnen und Schweizer 17.556 respektive 9.382 neue Personenwagen immatrikuliert worden.