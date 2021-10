Opel produziert zwar nicht in der Schweiz. Aber die Schließung des deutschen Werks in Eisenach wegen Lieferengpässe durch die akute Chipkrise in der Branche, dürfte man auch in der Eidgenossenschaft zu spüren bekommen. Schon jetzt werden die Bremsspuren sichtbar. Im September haben die Schweizerinnen und Schweizer gegenüber dem Vorjahresmonat 8,4 Prozent weniger Fahrzeuge neu zugelassen. Wer mit den Lockerungen der Coronaeinschränkungen jetzt auf bessere Zeiten gesetzt hatte, wird sich weiter gedulden müssen. Experten gehen davon aus, dass der Chipmangel sich noch weit in das kommende Jahr fortsetzen wird. "Die Chipkrise hat den Markt vollständig auf den Kopf gestellt", sagt Auto-Schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik

aus. "Nach dem Markteinbruch durch die COVID-19-Pandemie könnten wir nun wieder durchstarten, die Nachfrage hat massiv angezogen."



Dass diese Hoffnung nicht falsch gewesen wäre, zeigt ein Blick in die Neun-Monate-Bilanz von Auto-Swiss. Nach den Zahlen des Verbandes steht hier mit 180.073 Modellen ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Nur zehn Marken verzeichnen bis Ende September bei den Immatrikulationen einen Rückgang, darunter befinden sich Mitsubishi (Minus 30 Prozent), DS Automobiles (Minus 25,5 Prozent) und Renault (Minus 21,8 Prozent). Ganz anders die Situation bei BMW Alpina. Die Marke hat ihre Neuzulassungen mehr als verdoppelt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Ähnliches gilt für Aston Martin (Plus 55,7 Prozent) und SsangYong (58,3 Prozent). Interessanter ist dann der Blick an die Spitze. Marktführer ist nach wie vor Volkswagen in der Schweiz mit 19.879 Neuzulassungen und einem Plus von 16.9 Prozent. Von hinten rauscht allerdings Mercedes näher. Die Luxusmarke mit dem Stern kommt in der Schweiz nach neun Monaten mit einem Mini-Plus von 0,5 Prozent auf 16.548 Neuzulassungen. Und auch BMW und Audi legen stark zu. Während BMW mit 15.828 Einheiten ein Plus von 8,6 Prozent abliefert, steht bei Audi unter dem Strich ein Plus von über 35 Prozent oder 13.082 Einheiten. Da dürfte die E-Mobilitätsoffensive der Ingolstädter Ringmarke einiges dazu beigetragen haben.Ohnehin gewinnt bei allen Herstellern die E-Mobilität weiter an Bedeutung. In der Schweiz wird das weiter honoriert. Fast drei von zehn neuen Personenwagen, die im September auf die Schweizer oder Liechtensteiner Strassen kamen, verfügten über einen elektrischen Antrieb: 4.006 Elektroautos, 1.828 Plug-In-Hybride und fünf Brennstoffzellenfahrzeuge erreichten zusammen im vergangenen Monat einen Marktanteil von 29,7 Prozent. Über die Hälfte der September Neuzulassungen haben derzeit einen Hybrid-, Elektro-, Brennstoffzellen- oder Gas-Antrieb. Mehr als jeder zehnte Neuwagen, der seit Jahresbeginn auf die Schweizer Strassen gekommen ist, ist ein batterieelektrisches Modell oder ein Brennstoffzellenfahrzeug.