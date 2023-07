FTI Group

Ludovic Rigel leitet FTI-Tochterfirmen in Allschwil und Blotzheim.

Die Schweizer FTI Touristik und die französische FTI Voyages werden enger an die FTI-Zentrale in München angebunden. Im Zuge dessen gibt es einen Führungswechsel bei den beiden Tochterfirmen. Carmen Doré, die bisher FTI in der Schweiz geführt hatte, tritt ab.

Beide Tochterunternehmen werden künftig von Ludovic Rigel geleitet, der dem französischen Veranstalter seit Februar 2023 übergangsweise