Art of Leaves. Ursus Wehrli räumt den Herbst auf

Ein cleaner Herbst zum Nachmachen

Der Schweizer Herbst mit seinem bunten, wild verstreuten Laub ist die wohl unordentlichste Jahreszeit der Schweiz – und daher die perfekte Herausforderung für den Schweizer Kabarettisten und Aufräumkünstler Ursus Wehrli. «Indem ich Dinge aufräume, erhalte ich einen anderen Zugang zu ihnen», so Wehrli, «deshalb hat mich die die Idee mit dem Herbstlaub sofort gereizt.» Im Rahmen einer eintägigen Aktion hat er den herbstlichen Zürcher Rieterpark «aufgeräumt» – und dabei einen Laubhaufen in eine rund 10 mgrosse Kunstinstallation verwandelt. Vielleicht kann man Herrn Wehrli auch fürs klassische "Lauben" im Privatgarten engagieren. Auch diese Form verschafft Zugänge, zum Herbst oder ganz einfach zur nächsten Entsorgungsanlage.Jetzt, da die Laubfärbung in weiten Teilen der Schweiz ihren Höhepunkt erreicht, macht Schweiz Tourismus mit der witzigen Aufräumaktion von Ursus Wehrli Lust, den Schweizer Herbst mit anderen Augen zu sehen und erleben. Wer das Aufräumfieber packt, kann sein eigenes Kunstwerk schaffen: Auf MySwitzerland.com/laubtracker finden sich aktuelle Informationen, wo das Laub gerade am buntesten ist. Und auch wer den Herbst lieber chaotisch und wild mag, kann beruhigt sein: Der nächste Herbststurm kommt bestimmt!