Destination Davos Klosters / Martin Bissig

1,25 Millionen Frauen in der Schweiz stiegen 2022 regelmässig in ihrer Freizeit in den Sattel. Bei den Männern war der Anteil mit über 2,05 Millionen noch einiges höher. Das soll sich 2023 ändern: Schweiz Tourismus (ST) stellt mit der Initiative 100 Prozent Women die Frauen im Velosport ins weltweite Schaufenster.

Auf dem Programm stehen eine Gravel Challenge quer durch das Land, prominente Ambassadorinnen aus dem In- und Ausland, ein neues Angebot mit 50 gef&uu