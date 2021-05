Die GToS erlebte bereits im letzten Sommer grossen Aufschwung, als viele Touristinnen und Touristen vermehrt auf Ferien mit dem eigenen Fahrzeug setzten. Auch in diesem Sommer steht Touring im eigenen Auto oder Motorrad hoch im Kurs. Schweiz Tourismus (ST) und der Verein Grand Tour of Switzerland haben dieses Bedürfnis erkannt und gemeinsam mit dem Westschweizer Star Bastian Baker eine Kampagne umgesetzt, die Lust auf den Roadtrip in der Schweiz macht.

Über ie Grand Tour of Switzerland Die GToS ist eine Entdeckungsroute, welche die Highlights der Schweiz auf einer Reise vereint. Auf der GToS ist der Weg das Ziel. Die Strecke führt auf über 1600 Kilometer durch die schönsten Gegenden der Schweiz und zeigt, wie abwechslungsreich, vielfältig und auch spektakulär das Land ist. Der erste Roadtrip der Schweiz führt durch vier Sprachregionen, über fünf Alpenpässe, zu zwölf UNESCO-Welterbestätten und zwei Biosphären und an 22 Seen entlang. Auf der Strecke befinden sich rund 300 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der Verein Grand Tour of Switzerland wurde 2014 gegründet. Zweck dieses Vereins ist die Bündelung der Interessen, die Aufrechterhaltung der Route und die Sicherung der finanziellen Mittel, damit die Route gepflegt und vermarktet werden kann. Die Langfristigkeit und Verankerung ist durch die Regionaldirektoren-Konferenz (RDK) gesichert. Sie bildet die Trägerschaft des Vereins. ST führt im Auftrag des Vereins Marketing-Aktivitäten für die GToS durch. MySwitzerland.com/grandtour

Musikvideo als Tourismuswerbung

Grand Tour of Switzerland

Kein Roadtrip ohne die richtige Musik

Die Pandemie erschwert nicht nur das Reisen, sie hat auch für einen Stillstand in der Kulturbranche gesorgt. Der ideale Zeitpunkt für ein gemeinsames Projekt. «Die Schweiz ist eine einmalige Ferienkulisse. Ich war letztes Jahr auf der GToS unterwegs und habe mich wieder neu in unser Land verliebt», schwärmt Bastian Baker. Die Tour hat ihn zu seinem Song «Jackpot» inspiriert, in dem er das Glück besingt, im Ferienland Schweiz zuhause zu sein. Das dazu gemeinsam mit dem Verein GToS gedrehte Musikvideo «Jackpot» ist das Herzstück der Kampagne und wurde diesen Frühling sowohl in Bastian Bakers Westschweizer Heimat wie auch in der Deutschschweiz und im Tessin gedreht.Bereits im Sommer 2019 setzte die Vermarktung der GToS auf das Thema Musik. Damals wurde für jeden Streckenabschnitt eine Spotify-Playlist erstellt. «Die Themen Musik und Roadtrip passen genial zueinander. Wir wollen mit der GToS nicht nur die Highlights der Schweiz zeigen, sondern auch ein Gefühl von Freiheit und Spass rüberbringen», so Martin Vincenz, Präsident des Vereins Grand Tour of Switzerland. Die Online-Kampagne 2021 mit dem Jackpot-Video wird in der ganzen Schweiz zu sehen sein. Zudem präsentiert MySwitzerland.com eine neue Landingpage zur GToS mit Bastian Bakers Insider-Tipps.