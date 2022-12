Six Senses So soll der Wellness-Bereich des Six Senses Crans-Montana zukünftig aussehen.

Mit der Eröffnung des Six Senses Crans-Montana in den Schweizer Alpen treibt die Luxus-Hotelkette ihre Expansion in Europa fleißig voran. In den nächsten Jahren sollen auch international weitere Neueröffnungen folgen.