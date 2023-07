KYMA

KYMA will die Weltmeere schützen und startet eine Petition. Die Kampagne dazu kommt von TBWA Zürich

Die Meeresschutzorganisation KYMA mit Sitz in Zürich gibt es seit 2019. Sie macht sich für eine Petition stark und will bekannter werden. Dazu holt sich der Verein TBWA Zürich an die Seite.

KYMA kommt aus dem Griechischen und bedeutet Welle. Der Name ist bewusst gewählt. Die NGO setzt sich für den Schutz der Ozeane ein, deren Ei