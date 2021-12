"You just drink!" lautet die Botschaft der neuen Kampagne von Feldschlösschens Getränkelieferdienst. Sie stellt sowohl das breite Angebot als auch die konsequente Convenience- und Servicepositionierung ins Zentrum. Denn JustDrink nimmt seinen Kunden mit Services wie der Lieferung bis zum Kühlschrank und der Leergut-Rücknahme jegliche Arbeit rund ums Thema Getränke ganz bequem ab.



Die Kampagne dramatisiert diese und weitere Serviceleistungen mit einem starken Brand Testimonial, in persona eines wortkargen, aber herzensguten Butlers. Dieser erle- digt alles zuverlässig und mit voller Hingabe. Mischt sich die Kundschaft selbst ein, weist er sie mit der unmissverständlichen Botschaft "You just drink!" zurecht. Mehr sagt er nie, aber das sagt er immer. Und hilft so, den Namen JustDrink zu verankern.

Scholz & Friends Schweiz: JustDrink.ch Lieferung

Scholz & Friends Schweiz: JustDrink.ch Auswahl

Scholz & Friends Schweiz: JustDrink.ch Leergut

Die orchestrierte Kampagne mit Fokus auf Bewegtbildformaten umfasst drei Kurzspots sowie Bumper Ads passend zu den jeweiligen Serviceleistungen. Ein KeyVisual sowie über 20 weitere Bildmotive und animated GIFS inszenieren das neue Brand Testimonial im Kontext ganz unterschiedlicher Themen-, Saison- und Verkaufsanlässe. Die Kampagne kommt sukzessive in TV, Online Video, Display Banners, Branding Days und Social Media zum Einsatz.