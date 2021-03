Seit Beginn des E-Commerce-Booms – ausgelöst durch den ersten Lockdown im März 2020 – war geschenkidee.ch gut positioniert und hat sich den veränderten Marktanforderungen rasch anpassen können. Durch gute in- und externe Vernetzung sowie dank intensiver Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kooperationspartnern, konnte das Team schnell auf die gestiegenen Kundenanforderungen reagieren und im Frühjahr 2020 ein Umsatzwachstum von 80 Prozent erzielen, heisst es in der Mitteilung.



Das Weihnachtsgeschäft begann 2020 bereits im September. Mit einer limitierten Edition an eigens konzipierten, designten und produzierten Adventskalendern für "Sie" und "Ihn" erweiterte geschenkidee.ch sein bestehendes Adventskalender-Sortiment. Neben den drei Sondereditionskalendern wurde den Kundinnen und Kunden von geschenkidee.ch eine grosse Auswahl an erlesenen Adventskalendern für Erwachsene und Kinder angeboten. Den sehr hohen Nachfrage-Peak im November 2020 konnte geschenkidee.ch problemlos bewältigen, heisst es weiter."Dass der Erfolg von geschenkidee.ch aber nicht nur dem Corona-Jahr zuzuschreiben ist, lässt sich am überproportionalen Wachstum des operativen Gewinns erkennen. Neben der beträchtlichen Umsatzsteigerung von 26 Prozent verzeichnet das EBITDA sogar ein Wachstum von 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Getrieben wird dieses durch die sortimentsübergreifende Margenoptimierung und durch eine gezielte Effizienzsteigerung", erklärt Maud Hoffmann, CEO von geschenkidee.ch, den Erfolg ihres Unternehmens.