Zeitung für die Region Basel wird während der diesjährigen Basler Fasnacht am Montagabend, 2. März, und am Mittwochabend, 4. März, live Schnitzelbänke aus dem Basler Kultlokal Atlantis übertragen. Dies im Web-TV von bzbasel.ch und auf den weiteren Plattformen von CH Media: von Basel übers Mittelland, die Region Zürich, die Zentralschweiz bis zur Ostschweiz. CH Media füllt damit die Lücke, welche SRF mit ihrem Rückzug aus der Schnitzelbank-Übertragung im Restaurant Atlantis hinterlässt. Stattdessen wird SRF das Signal von Telebasel aus dem Restaurant Kohlmanns beziehen. Eine Produktion der TV-Profis von TeleZüri Alle sechs Basler Schnitzelbank-Gesellschaften stehen hinter dem Vorhaben von CH Media und haben Auftritte ihrer Formationen in Aussicht gestellt. Schliesslich ist das Atlantis als Fasnachtshochburg eines der wenigen Lokale, in denen die Bängg aller Gesellschaften auftreten. Produziert wird live an zwei Fasnachtsabenden. Für Dienstag und Donnerstag werden zudem je zwei Best-Of-Sendungen der jeweiligen Live-Übertragungen erstellt. Moderationen gibt es insbesondere am Montag und am Mittwoch keine. Das Programm ist für die Formationen ohnehin schon dicht genug. Bei der Produktion kommt in der Fasnachtsstadt Basel auch ein Team von TeleZüri zum Einsatz. TeleZüri verfügt über die nötigen Ressourcen für eine TV-Produktion dieses Ausmasses. Der gewohnte Standard der Basler Schnitzelbangg-Sendungen soll entsprechend hoch bleiben. Schnitzelbank-Vielfalt in den Schweizer Medien Seitens der Bangg-Obleute wird das Vorhaben explizit begrüsst. Durch die Massnahme wird die Zahl der medialen Auftrittsplätze gegenüber der bisherigen Ausgangslage praktisch verdoppelt. Zudem sind die Sendungen auch zeitversetzt konsumierbar. Damit ist Vielfalt wieder garantiert.





Mit diesem Schritt macht die bz erstmals auch Fernsehen. Die technische Komponente ist nur ein Vorteil der Zusammenarbeit innerhalb von CH Media. Ein weiterer Vorteil ist die Vernetzung über eines der flächenmässig grössten Einzugsgebiete der Deutschschweiz hinweg. Die Titel von CH Media reichen von der Nordwest- über die Zentral- bis hin zur Ostschweiz. Auch dank dieser überregionalen Kooperation kann die Ausstrahlung dem Publikum auf allen Online-Plattformen der zugehörigen Medientitel gleichermassen zugänglich gemacht werden. Ein Resultat, das sich aus dem Zusammenschluss der ehemaligen AZ Medien und der NZZ Regionalmedien zu CH Media ergeben hat.