1. Mit Authentizität und Menschen

2. Mit stringenter Handlungsaufforderung

3. Mit Kreationen für kleine Bildschirme

4. Mit vielen Tests und noch mehr Geduld

Marken müssen ihren Bild- und Videoanzeigen einen realen Kontext hinzufügen, indem sie Menschen zeigen, die Ihr Produkt verwenden. Bilder, auf denen Menschen zu sehen sind, erreichen das Kampagnenziel um mehr als 30 Prozent besser als Bilder, auf denen dies nicht der Fall ist, sagen Google interne Analysen. Und 64 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher gaben an, dass sie in irgendeiner Form gehandelt haben, nachdem sie eine Anzeige gesehen hatten, die sie als vielfältig oder integrativ empfanden.Wichtig sind klare Handlungsaufforderungen, die mit den Konversionszielen übereinstimmen. Wer beispielsweise den Verkauf ankurbeln möchten, sollten in der Überschrift und in den Beschreibungen eine Aufforderung zum Kauf eines Produkts mit der Marke und dem Produktnamen angeben.Marken müssen an die kleinen Bildschirme denken. Bei den Bildern und Videoanzeigen einen engen Bildausschnitt wählen und mit hellem, natürlichen Licht arbeiten, das auf bestimmte Personen und Objekte fällt. Die Zielgruppe soll so das Gesehene mit einer Handlungsaufforderung in Verbindung bringen. Die Einblendung von Logos, Text oder Schaltflächen über den Bildern minimal halten. Diese sollten nie mehr als 20 Prozent des Bildes bedecken.Marken sollen alle Werbemittel testen und dies lange genug. Wenn man zwischen zwei bis drei Wochen mit Änderungen von Anzeigenmotiven wartet, minimiert man Leistungsschwankungen und ermöglicht es Google Ads, die effektivsten Elemente zu lernen und anzuzeigen. Hier ist es wichtig, die Berichte zur Anzeigenstärke zu studieren, um besser zu verstehen, welche Assets am besten ankommen.