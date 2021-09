Im Frühsommer dieses Jahres hatte die SBB in Kooperation mit "20 Minuten" zur Handwerk-Challenge aufgerufen. Die Idee dazu hatte die Agentur Farner Consulting, um damit auf die zahlreichen handwerklichen Tätigkeiten bei den Eisenbahnern zu informieren. Mehr als 200 Kandidaten bewarben sich daraufhin, zwölf von ihnen durften am Wettbewerb teilnehmen. Sie duellierten sich schliesslich in sechs Episoden eines Reality-Online-Formats.

SBB Handwerk Challenge – Gleisbauer/in.

Die Handwerker-Challenge wurde mit Trailern und einer granularen Social-Media-Kampagne beworben. Etwa 300.000 Pageviews wurden einer Mitteilung zufolge allein auf 20min.ch registriert. Die sechs Episoden erzielten demnach während ihrer 72-stündigen Laufzeit im Schnitt rund 30.000 Zugriffe – ein Wert weit über dem Benchmark von "20 Minuten". Auch in Sachen Verweildauer und Call-to-Action-Klicks soll die Challenge deutlich über gängigen Vergleichswerten gelegen haben. Die sechs Folgen der Employer-Branding-Challenge sind auf den Kanälen von "20 Minuten" und der SBB zu sehen.