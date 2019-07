Drei Millionen aktive Nutzer hat. Rund 800.000 davon kaufen ihre Billette mit ihrem Smartphone, auch weil die SBB in den vergangenen Jahren ihr Angebot ausgebaut hat. So wird nach Unternehmensangaben heute bereits mehr als jedes zweite Billett (51,5 Prozent) über die Homepage SBB.ch und die SBB Mobile-App verkauft; insgesamt werden so knapp über 90 Prozent aller Billette über die Selbstbedienungskanäle abgesetzt. Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.Dem trägt die SBB jetzt Rechnung. Damit die Kundinnen und Kunden noch einfacher vom Sparbillett profitieren und die Verbindungen mit den günstigsten Sparbilletten direkt im Fahrplan einsehen könnnen, führt das Unternehmen jetzt einen Sparpreisvergleich ein. Das neue Angebot ist zunächst für iOS verfügbar, die Android-Version der SBB Mobile-App folgt in einigen Wochen.Die Nutzen können die Preisanzeige aktivieren, indem im sie im Fahrplan auf die "erweiterte Suche" klicken und bei der Preisanzeige ein Häkchen setzen. Die angezeigten Preise entsprechen jeweils dem günstigsten Halbtax-Preis in der 2. Klasse für die gewählte Verbindung. Bis Ende dieses Jahres können Kunden auch auf der Homepage das Produkt nutzen. Gleichzeitig hat die SBB den Kaufprozess vereinfacht. So werden die Abonnemente auf dem SwissPass, etwa das Halbtax-Abo oder die Verbund-Abos, beim Kauf in der App automatisch angerechnet. Bisher musste dies manuell angegeben werden. mir