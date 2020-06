Die Kampagne der Agentur Wirz für SBB und Postauto soll die Menschen dazu motivieren, wieder verstärkt Bahn, Bus und Tram zu nutzen. Unterstützung kommt von acht Prominenten, die in der schweizweiten Kampagne als Testimonialgeber mitwirken. Die Promis kommen aus den Bereichen Medizin, Medien, Kultur und Unterhaltung. Dazu zählen etwa die TV-Moderatorin Gülsha Adilji, Sänger und Influencer Nick Antik und der Epidemiologe Marcel Salathé. Sie vermitteln nach Agenturangaben mit prägnanten Aussagen Sicherheit beim Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel.Die grosse Vielfalt an Testimonials mache es möglich, die drei Landesteile Deutschschweiz, Romandie und Tessin gezielt nach Befinden abzuholen, so Wirz. Zu sehen ist die Kampagne in allen Bahnhöfen auf Plakaten, RailPosters, SBB-Screens und E-Boards sowie als Anzeigen in "20 Minuten". Ebenfalls breit kommuniziert wird in unterschiedlichsten digitalen Formaten, animiert und statisch, sowie auf den Kanälen der verschiedenen Transportunternehmen der Schweiz.