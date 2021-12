Tiefblaue Seen gesäumt von Palmen und Orangenbäumen, in mediterranen Farben leuchtende Dörfer, hochsteigende Bergbahnen und von der Sonne getragene Seilbahnen sind Motive, mit denen historische Werbeplakate in der Vergangenheit symbolhafte Bilder und Träume in die Köpfe der Menschen zauberten und für Ferien im Tessin warben. "Historische Tourismusplakate mit künstlerischem Wert haben zu Anfängen des Tourismus den Auftritt unserer Ferienregion im In- und Ausland geprägt", erklärt Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo.



"1972 wurde der erste Tessiner Tourismusverband gegründet, weshalb wir im Jahr 2022 das 50-jährige Jubiläum der Tourismuswerbung auf der Alpensüdseite mit verschiedenen Aktivitäten feiern möchten. Mit der Wanderausstellung «Saluti dal Ticino» wollen wir die Schönheit unserer Region in einem anderen Licht zeigen und 25 historische Werbeplakaten mit 25 von Schweizer Künstlern neu geschaffenen Werken der Gegenwart in Dialog bringen. Wir freuen uns auf die rege Teilnahme Kunstschaffender an diesem Projekt, mit dem wir auch eine Brücke zwischen Tourismuswerbung und Kunst in der Region schlagen wollen", ergänzt Trotta.