Gentile verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Bei Microsoft war sie in verschiedenen Bereichen wie Account Management, Marketing, Anti-Piracy- und Partnergeschäft tätig gewesen. Anschliessend wechselte sie zu Oracle, wo sie das Partnergeschäft hierzulande aufbaute. In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat sie das Partnergeschäft bei Salesforce in der Schweiz geleitet.