Besonders der Einfluss geringer Mengen Alkohol wird von vielen unterschätzt, ganz nach dem Motto: "Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren." Hier setzt die neue nationale Präventionskampagne an, die Ruf Lanz im Auftrag der BFU konzipiert und realisiert hat.Die Kreativagentur veranschaulicht den Effekt des Alkohols, indem sie ein leergetrunkenes Glas Bier, Wein und Prosecco vor plakative Schlagzeilen stellt. Dadurch tritt genau die verzerrende, benebelnde und trübende Wirkung ein, die Alkohol im Strassenverkehr hat.Dazu, Leiter Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung bei der BFU: "Ruf Lanz hat schon mehrfach Erkenntnisse unserer Unfallforschung prägnant und publikumswirksam auf den Punkt gebracht. Sie haben uns auch zu diesem Thema überraschende Vorschläge serviert."

Credits Verantwortlich bei der BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung: Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung), Peter Matthys (Leiter Kampagnen), Claudia Bucher, Leona Savary (Kampagnenleitung), Andrea Uhr (Forschung Strassenverkehr), Yvonne Achermann (Forschung Strassenverkehr)



Verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa, Sylvia Kohler (Beratung). Externe Partner: Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), RoDo Works, Roger Koller, Gregor Szabo (Motion Design), Sabrina Vogel (Producer)

Mehr zum Thema Ruf Lanz für die VBZ Ohne Parkprobleme zu 007 Für die Verkehrsbetriebe Zürich zeigt Ruf Lanz aus aktuellem Anlass, warum man besser mit Tram und Bus ins Kino fährt.

Mehr zum Thema Ruf Lanz für die BFU Lack braucht genug Abstand Für die BFU visualisiert Ruf Lanz mit einer überraschenden Analogie den Nutzen von genug Abstand auf der Strasse.

Mehr zum Thema Ruf Lanz für die Suva Zecken-Menü warnt vor Zeckenstichen Im Auftrag der Suva macht Ruf Lanz mit einer ungewöhnlichen Speisekarte auf die Zeckengefahr im Frühsommer aufmerksam.

Die BFU-Kampagne wird schweizweit in Deutsch, Französisch und Italienisch ausgespielt. Auf über 6000 Plakatflächen sowie in animierter Form in den sozialen Medien, auf der BFU-Website und via DOOH.