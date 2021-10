Die VBZ bringen die zahlreichen Fans pünktlich und bequem zum langersehnten Bond-Abenteuer und ersparen ihnen die nervenaufreibende Parkplatzsuche. Wäre doch schade, wenn man im Kino ständig an die ablaufende Parkuhr denken müsste. Dies bringt das aktuelle VBZ-Sujet pointiert und reduziert auf den Punkt: In «20 Minuten» sowie in den sozialen Kanälen der VBZ.

Credit Verantwortlich bei den Verkehrsbetrieben Zürich VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Florence Craman (Projektleiterin Unternehmenskommunikation); Verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Christian Stüdi, Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Sylvia Kohler (Beratung).