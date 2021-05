Mehr zum Thema

Ruf Lanz

Mit Welti-Furrer bei den Clio Awards in drei Kategorien nominiert

Die Clio Awards in New York gehören zu den renommiertesten internationalen Kreativwettbewerben. Ruf Lanz ist gleich in drei Kategorien nominiert mit der Kampagne „The art of transporting art“ für Welti-Furrer Fine Art Transport.