Tamas Media

Seit anfangs Jahr ist es möglich, Zugreisende, Pendlerinnen sowie alle anderen Bahnhofbesucher über auffällige, rote Boxen anzusprechen und zu erreichen. Die neuen, roten SBB-Boxen stehen an über 140 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz. Das sind total 260 Boxen, 220 davon in der Deutschschweiz und 40 in der Romandie.

Die Dispenser stehen an ausgesuchten, gut frequentierten Stellen, Durchgangspassagen und auffälligen Standorten. Sie bieten eine Million Kontaktc