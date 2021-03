50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts sind die Zahlen ernüchternd: in den Chefetagen der grössten Unternehmen der Schweiz sind gerade einmal zehn Prozent Frauen, in Verwaltungsräten sind es knapp ein Viertel. Dennoch ist Regula Bührer Fecker optimistisch: "Ich bin überzeugt, dass Unternehmen jetzt das hohe Differenzierungspotenzial erkennen, welche Gleichstellung und Frauenförderung haben. Niemand kann sich heute mehr leisten, die Skills und Talente der Hälfte der Bevölkerung einfach aussen vorzulassen." Hier gibt es den Rodcast in voller Länge.