Wer für die Kampagne zuständig ist:



Verantwortlich bei Rod Kommunikation AG: Fotograf: Dan Cermak, Bildbearbeitung: Süsstrunk und Jericke, Animation: 316tn, Digitale Werbemittel, Online Produktion: 316t



Media: Konnex Verantwortlich bei EWZ: Marketing EWZ

Ein Sonnenbrand ist so überflüssig wie, naja, ein Sonnenbrand eben. Jede und jeder, der sich schon einmal den Näggel verbrannt hat, weiss um die Kraft unseres Fixgestirns. Damit spielt auch die neue Solarstrom-Kampagne von EWZ aus dem Hause Rod.

Durch die Beteiligung an einer Solaranlage in der Stadt Zürich können sich die Kundinnen und Kunden für einmalig 250 Franken 80 kWh Solarstrom pro Jahr sichern. EWZ fördert die Verbreitung der Solarstrom-Technologie seit 1996. Die Kampagne läuft bis Ende Juli in der Stadt Zürich und in Teilen des Kantons Graubünden.