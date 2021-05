Die RMH Regionalmedien AG gehört zum Unternehmen NZZ, welches rund 97 % der Aktienanteile hält. Angesichts der geringen Anzahl an Minderheitsaktionären hat der Verwaltungsrat der RMH Regionalmedien AG den Entscheid gefasst, die Aktionärsstruktur zu vereinfachen und damit in herausfordernden Zeiten eine grössere Handlungsfreiheit zu gewinnen. Aus der Führung der RMH Regionalmedien AG als selbständige Gesellschaft mit Minderheitsaktionären ergab sich ein unverhältnismässiger Aufwand. Der Antrag an die Generalversammlung, der Fusion zwischen der NZZ Regionalmedien AG und der RMH Regionalmedien AG zuzustimmen, wurde heute mit dem nötigen Quorum angenommen. Die RMH Regionalmedien AG wird infolge der Fusion aufgelöst und im Handelsregister gelöscht.



An Stelle von Aktien an der übernehmenden Gesellschaft wird den Minderheitsaktionären der RMH Regionalmedien AG eine Barabfindung ausgerichtet. Die Barabfindung basiert auf einer unabhängigen und fairen Bewertung und beträgt pro Aktie der RMH Regionalmedien AG CHF 245. Infolge der Löschung der RMH Regionalmedien AG im Handelsregister wird der ausserbörsliche Handel der RMH-Aktien ab dem 26. Mai 2021 nicht mehr möglich sein.