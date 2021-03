Riverside Productions steht für Content- und Story-Entwicklung verbunden mit innovativen Video-, Web-TV- und Langfilm-Formaten. Neben Auftragsarbeiten wurde mit DRIFTED der erste mit dem Smartphone aufgenommene Langfilm in Europa realisiert. Riverside Produktionen erfolgen entlang eines effizienten Lean-Production-Konzepts. Die Expertise von Riverside in Bezug auf Strategie fliesst in jede Produktion ein und setzt auch bei der Entwicklung der Formate die Parameter, um möglichst wirksame Produktionen zu realisieren. Riverside Productions ist Teil der Riverside AG in Zürich, welche 1995 gegründet wurde, und heute in den Bereichen strategische Beratung, digitale Kommunikation und Kultur spezialisiert ist. Das Unternehmen wird von Tanja Hollenstein, Geschäftsführerin und Hans Peter Riegel, Creative Director und Chairman geführt.