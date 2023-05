Ringier

Stefan Mäder (l.) ersetzt Urs Berger

Der Versicherungskonzern Mobiliar, dem 25 Prozent der Anteile an der Ringier AG gehören, entsendet ihren Verwaltungsratspräsidenten Stefan Mäder in den Verwaltungsrat des Medienunternehmens. In dem Gremium tritt er an die Stelle von Urs Berger.

Mäder war unter anderem Ökonom bei der Schweizerischen Nationalbank und hatte die Funktion des Finanzchefs bei der Zurich Versicherung f&uum