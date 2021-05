Im Zuge der Wachstumsstrategie der Blick-Gruppe werden per 1. Juli verschiedene Schlüsselpositionen neu ausgerichtet und mit starken internen Führungspersönlichkeiten besetzt. Der bisherige Nachrichtenchef Sandro Inguscio wird Chefredaktor Blick.ch und in dieser Funktion auch Blick TV leiten. Blick-Gruppen-Chefredaktor Christian Dorer: "Sandro Inguscio ist ein erfahrener Journalist und eine respektierte Führungsperson. Kaum jemand versteht die Mechanik des Blick-Newsrooms so detailliert wie er. Im Bewerbungsprozess hat er durch sein tiefgehendes Verständnis des Zusammenspiels von Print, Online, Video und Audio beeindruckt."

Christian Dorer, Blick-Gruppen-Chefredaktor

Katia Murmann Amirhosseini, am 1. Juli 2021 Chief Product Officer Blick-Gruppe

Max Bruder, ab 1. Juli 2021 Chief Business & Commercial Development Officer Blick-Gruppe

Astrid Gartenmann, Head Commercial Management und Geschäftsleitungsmitglied, verlässt die Blick-Gruppe

Organigramm der Blick-Gruppe ab 1. Juli 2021

Ladina Heimgartner 2020

Steffi Buchli, Sportchefin Blick-Gruppe

arbeitet seit 2010 bei Blick, zuerst als News-Reporter, dann als Sportredaktor, Online-Blattmacher und seit vier Jahren als Nachrichtenchef. Sandro Inguscio: "Ich hatte mir als 14-Jähriger zum Ziel gesetzt, eines Tages für den Blick arbeiten zu dürfen. Nun bin ich seit über zehn Jahren dabei – und meine Leidenschaft für diese grossartige Marke ist nur noch grösser geworden. Ich freue mich sehr, dass ich als Chefredaktor Blick.ch und Blick TV die Chance erhalte, unser Angebot weiterzuentwickeln und die Nutzerinnen und Nutzer mit packenden Geschichten und starkem Journalismus zu überzeugen.", bisher Chefredaktorin Blick.ch und Leiterin Digital, übernimmt als Mitglied der Geschäftsleitung der Blick Gruppe die neu geschaffene Position des Chief Product Officers. Daneben übernimmt Murmann Amirhosseini den Product-Lead in der Ringier Global Media Unit und damit eine internationale Funktion innerhalb der Ringier Gruppe. Ringier-Medientitel finden sich weltweit in insgesamt 12 Ländern., bislang Head Business Development, wird neu auf Geschäftsleitungsebene Chief Business & Commercial Development Officer. Er verantwortet damit die Steuerung und Weiterentwicklung der strategischen und kommerziellen Aktivitäten der Blick-Gruppe., Head Commercial Management und Geschäftsleitungsmitglied, hat sich entschieden, die Blick-Gruppe zu verlassen., CEO Blick-Gruppe: "Astrid Gartenmann hat wesentlich zur Professionalisierung der Strukturen und Prozesse in der Gruppe beigetragen. Zudem hat Astrid das Projekt Rebranding Blick geleitet und sehr erfolgreich umgesetzt. Ich danke Astrid herzlich für die Zusammenarbeit und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute." Astrid Gartenmanns Stelle wird nicht ersetzt. Heimgartner: "Die Neuaufteilung und Fokussierung der Rollen der anderen Geschäftsleitungsmitglieder führt dazu, dass wir die Teams des Commercial Managements optimal in die anderen Bereiche integrieren können."Der Nutzermarkt Print & Digital wird künftig von Blick-COOverantwortet. Die bisher getrennt geführten Bereiche Marketing und Partnerschaften werden unter der Leitung von Ina Bauspiess zusammengezogen und in den Bereich Product von Katia Murmann Amirhosseini integriert. Dasselbe gilt für New Business & Sport. Das Team Content Promotion rund um Marcel Koller wird in Business & Commercial Development unter Leitung von Max Buder integriert.Ladina Heimgartner (CEO), Christian Dorer (Gruppen-Chefredaktor und stv. CEO), Katia Murmann Amirhosseini (Chief Product Officer), Roman Sigrist (Chief Operating Officer) und Max Buder (Chief Business & Commercial Development Officer).Christian Dorer (Gruppen-Chefredaktor), Andreas Dietrich (Blick Print), Gieri Luregn Cavelty (SonntagsBlick), Steffi Buchli (Sport), Sandro Inguscio (Blick.ch und Blick TV), Michel Jeanneret (Romandie) und Roman Sigrist (Operations).