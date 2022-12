Ringier erhöht Anteile an Marketplaces Group

Ringier One Africa Media

© Ringier

Ringier hat eine Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile an Ringier One Africa Media (ROAM) von seinem Mitgesellschafter SEEK Ltd. sowie von den beiden Minderheitsaktionären Jabavu Limited und Ceatonia Limited unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.