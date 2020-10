Zukünftig werden sämtliche Inhalte über eine eigene izzy-App lanciert, die auf Google Play oder im Apple-App-Store kostenlos downloadbar ist. Damit verpasst man via Push-Notification zukünftig garantiert keinen @izzyprojects-Beitrag mehr. Instagram, Facebook und YouTube werden weiterhin mit Videoinhalten bedient. Silvia Princigalli und Cedric Schild werden ihr Comeback auf ihren privaten Instagram-Accounts sowie in den Stories von @izzyprojects bekanntgeben. Erste neue Videos von @izzyprojects folgen im Anschluss.Florian Scholl, Leiter Marketing von @izzyprojects: «Wie so viele unserer Nutzer freue ich mich sehr, dass Silvia und Cedi wieder dabei sind. Gemeinsam mit dem izzy-Team werden wir weiterhin auf die Themen setzen, die unsere Community gerne hat und alles dafür machen, überraschende sowie begeisternde Inhalte zu produzieren. Gleichzeitig sind wir sehr motiviert unseren Werbekunden noch bessere Lösungen anzubieten, um junge Zielgruppen zu erreichen.»Robin Lingg, der das Projekt von Seiten des Ringier Group Executive Boards betreut: «Mit der bislang auf Social Media aufgebauten hohen Reichweite, der Beliebtheit der Marke bei einem jungen Publikum in der Deutschschweiz und dem Know-how der ersten drei Jahre hat @izzyprojects die optimalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche nächste Phase.»Das neue @izzyprojects-Team besteht aus den ehemaligen izzy-Gründungsmitgliedern Silvia Princigalli, Cedric Schild und Florian Scholl. Zudem wurden Milutin Draskovic, verantwortlich für die Vermarktung, sowie Aurelio Simione, verantwortlich für Videoproduktion und Protagonist vor der Kamera, als weitere Mitarbeitende aus dem vorgängigen @izzymagazine-Team übernommen.