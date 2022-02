© zVg Toyota-Anzeige: "No more boring Cars"- Cover

Ehrlichkeit und ein Schuss Selbstironie – darauf habe die "No more boring Cars"-Imagekampagne des Ringier Brand Studio für Toyota basiert. Dieser Plan sei aufgegangen, wie die Zahlen aus der AdPanel-Umfrage zur Kampagne mit mindestens 750 Teilnehmenden jetzt zeigten, so das Brand Studio in seiner Analyse.