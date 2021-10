Toyota gehört zu den zuverlässigsten und erfolgreichsten Automarken der Welt. Und hat trotzdem ein konservatives Image. Dabei ist Toyota als Hybrid-Pionier einer der nachhaltigsten und innovativsten Autohersteller, und führt diese Tradition mit der emissionsfreien Wasserstofftechnologie weiter. Auch beim Vermeiden von CO2 Bussen hat Toyota seit Jahren keine Mühe. Wenn etwas also garantiert nicht langweilig ist, dann CO2-neutrale Mobilität.



Um Langeweile beziehungsweise das Gegenteil davon dreht sich die neue, vom Ringier Brand Studio konzipierte und umgesetzte Image-Kampagne von Toyota Schweiz. "No more boring Cars" lautet der Claim, und damit auch das neue Selbstverständnis von Toyota. Transportiert wird die Message mit zweistufigen Headlines, wo Klischees aufgenommen und gleichzeitig widerlegt werden.

Credits Verantwortlich bei Ringier Brand Studio / Ringier Advertising: Fabian Zürcher, Director Brand Studio; Iva Bozovic, Head of Strategy; Elgee Wee, Art Direction; Daniel Marx, Head of Video; Katharina Warszawska, Project Manager Content Marketing; Corinna Rota, Head of Content Marketing; Digital Team Ringier Advertising; Verantwortlich bei Toyota: Christian Künstler, Managing Director Toyota AG; Anita Gerber, Marketingleiterin Toyota AG; Verantwortlich bei Emil Frey Digital AG (Landingpage): Melanie Herbst, Projektleiterin; Martin Stocker, Projektleiter; Verantwortlich bei OMAG: Dario Frankhauser, Head of Content & Strategy; Marcel Zirkel, Business Development Manager; Andreas Schärer; Team Manager Paid Direct; Flamur Dina, Account Manager Paid Direct & TV; Verantwortlich bei Shining Film: Executive Producer: Sophie Toth, Producer: Yanik Müller, Produktionsleitung: Flo Brunner, Regie: Manuel Flurin Hendry, DoP: Filip Zumbrunn, Edit: Alessandro Biffi, Sounddesigner/Mix: Jingle Jungle Tonstudios

Konsequent, selbstironisch, ehrlich. So ehrlich, dass sogar die Frage aufgeworfen wird, ob das neue Auto wirklich in jedem Fall ein SUV sein muss. Die Kampagne setzt auf grossflächige, interaktive Displayformate, eine Landingpage, Social und Bewegtbild. In Zusammenarbeit mit Shining Film wurden drei Videoclips produziert, wo lockere Dialoge unter Freundinnen und Freunde zum Twist mit dem jeweiligen Automodell führen."Das Brand Studio hat es geschafft, uns mit 'No more boring Cars' so zu positionieren, wie wir auch gesehen werden wollen: mutig, frisch, innovativ und nachhaltig. Denn 'No more boring Cars' ist ein Versprechen, das Toyota halten kann. Tatsache ist: Toyota hat unglaublich gute Modelle. Diese Botschaft galt es unkonventionell und frisch zu vermitteln. Deshalb haben wir auf Selbstironie, Humor und auffällige Werbemittel gesetzt. Das Resultat ist eine unerwartete Kampagne, die perfekt zu den Modellen von Toyota passt", freut sich, Marketingleiterin Toyota AG. "No more boring Cars eben."