Die Blick-Gruppe baut ihre Berichterstattung rund um die Themen Leben, Wissenschaft, Kultur, Trends, Partnerschaft und Sexualität aus. Dazu schafft sie per 1. Juli das Ressort "Gesellschaft", das aus der Redaktion des SonntagsBlick-Magazins hervorgeht. Das Team wird erweitert und soll künftig alle Kanäle der Blick-Gruppe mit Inhalten beliefern sowie gleichzeitig weiterhin das SonntagsBlick-Magazin herausgeben. Geleitet wird das Ressort "Gesellschaft" von einer Doppelspitze: von Benno Tuchschmid (36), bisher Leiter des SonntagsBlick-Magazin, und Alexandra Fitz (35), bisher stellvertretende Leiterin des SonntagsBlick-Magazin.



"Die Blick-Gruppe investiert in relevanten Journalismus – und bekennt sich mit der Co-Leitung zu zeitgemässen Führungsformen. Das ist ein starkes Zeichen – und macht mich stolz", sagt Benno Tuchschmid. "Es ist schön und wichtig, dass die Blick-Gruppe die Themen stärken will, für die unser Team im Newsroom steht. Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe gemeinsam mit Benno Tuchschmid anzugehen", so Alexandra Fitz.



Über Ringier Die Ringier AG ist ein innovatives, digitalisiertes und diversifiziertes Schweizer Medienunternehmen, das in Europa, Afrika und Asien aktiv ist. Das Portfolio umfasst über 110 Tochterfirmen in den Bereichen Print, digitale Medien, Radio, Ticketing, Entertainment und E-Commerce sowie führende digitale Marktplätze in den Bereichen Auto, Immobilien und Jobs. Als Venture-Kapitalgeber fördert Ringier innovative digitale Start-ups. Das 1833 als Verlagshaus und Druckerei gegründete Familienunternehmen Ringier hat in den letzten Jahren konsequent in die Digitalisierung und Internationalisierung der Gruppe investiert. Im Jahr 2020 erzielten rund 6800 Mitarbeitende in 18 Ländern einen Umsatz von 953.7 Millionen. Bereits heute stammen 69 Prozent des operativen Gewinns aus dem Digitalgeschäft, womit Ringier eine Spitzenposition unter den europäischen Medienunternehmen einnimmt. Ringier steht für Pioniergeist, Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit.

Das Ressort "Gesellschaft" besteht aus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SonntagsBlick-Magazins sowie zwei Stellen, die intern verschoben werden: Eine übernimmt die bisherige People-Redaktorin Katja Richard (51), eine weitere wird von einer externen Person besetzt – hierzu beginnt der Suchprozess. Im Zuge dieser Neuorganisation geht die Tradition der Sex-Beratung bei Blick nach gut 40 Jahren zu Ende. Die Ratgeber-Kolumne von Blick-Sexologin Caroline Fux wird per 30. Juni eingestellt. Nach fast zehnjähriger Tätigkeit wird die studierte Psychologin die Blick-Gruppe verlassen und künftig als selbständige Psychologin und Sexologin arbeiten."Ich bin extrem stolz, dass ich Teil dieser langen Tradition sein durfte", sagt. "Die Rubrik hat während vier Jahrzehnten viele Menschen bewegt und vor allem auch vielen weitergeholfen. Jetzt ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Ich werde Menschen weiter in ihrer persönlichen Entwicklung und beim Meistern ihrer Herausforderungen unterstützen.", Chefredaktor der Blick-Gruppe: "Ich danke Caroline Fux ganz herzlich für ihren grossen Einsatz und wünsche ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Sexualität und Partnerschaft bleiben wichtige Themen für uns und werden künftig vom neuen Ressort Gesellschaft betreut. Ich freue mich, dass die Blick-Gruppe in allen gesellschaftsrelevanten Themen künftig deutlich stärker sein wird."