"al dente" erschien erstmals am 3. Juni 2002 zusammen mit der "Schweizer Illustrierten". Die Zeitschrift war die gedruckte Ergänzung zum Quotenrenner im Schweizer Fernsehen, der Koch-Show "al dente" mit Sven Epiney. Jetzt integriert Ringier Axel Springer Schweiz das Magazin in die GaultMillau-Welt, es kommt am 1. Oktober zum ersten Mal unter dem neuen Titel "GaultMillau" heraus.



Das Unternehmen fährt damit eine One-Brand-Strategie. "Wir wollen alle unsere Aktivitäten zum Thema unter einem Label bündeln", erläutert GaultMillau-Chef Urs Heller in einer Mitteilung: "Den gelben Guide. Den sehr erfolgreichen GaultMillau-Channel. Den wöchentlichen Newsletter. Unsere Auftritte auf Social Media. Wir wechseln bei ,al dente' aber nur den Namen."Das inhaltliche Konzept soll demnach unangetastet bleiben. Im Magazin werde es weiterhin Geschichten und Interviews aus allen Regionen zum Thema Essen und Geniessen geben, die besten Beizen und Restaurants, Produzentengeschichten und die Rezepte von Betty Bossi. Ebenso bleibe das Redaktionsteam unverändert. Die Autorinnen und Autoren des GaultMillau-Channels schreiben auch für die gedruckte Ausgabe. Die Zusammenarbeit mit Betty Bossi bleibe bestehen, und das "GaultMillau"-Magazin erscheine weiterhin viermal jährlich als Extraheft der "Schweizer Illustrierten".