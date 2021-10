Die Fachleute für Online und Performance Marketing von Ad Agents greifen nach eigenen Angaben für ihren Einsatz auf Automatisierung und KI zurück, um bestmögliche Ergebnisse beim Searchmarketing zu erreichen. Bei den Social-Media-Massnahmen stehen Facebook und Instagram im Vordergrund. "Insbesondere dank der Fülle an Nutzerdaten können wir Interessenten auf den Social-Media-Plattformen sehr zielgerichtet adressieren. Dies führt sowohl zu hoher Akzeptanz beim Nutzer als auch zu hohen Erfolgsquoten für den Anbieter", so Ad Agents-Vorstand-Dirk Lajosbanyai in einer Mitteilung. "Wir sind überzeugt, den Nutzern sowohl in Paid Social als auch im SEA individuell passende Schmuckvorschläge unterbreiten zu können und den Rhomberg-Kundenkreis zu erweitern."



Die Marbacher Rhomberg Schmuck AG, zu der seit 2016 auch das Westschweizer Unternehmen Urech Bijoutier Suisse gehört, verfügt über ein ausgedehntes Filialnetz in der Schweiz und betreibt zudem etablierte Online-Shops, die Kunden in ganz Europa bedienen.