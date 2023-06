RBI

In Zürich startet die US-amerikanische Sandwich-Kette Firehouse Subs ihre globale Expansion.

Die Sandwich-Kette Firehouse Subs hat ihr erstes Restaurant in der Schweiz eröffnet. Franchise-Nehmer ist Marché Restaurants Schweiz AG, eine Tochtergesellschaft der Coop-Gruppe. Zudem verkündete die Mutter-Company Restaurant Brands International, dass in diesem Jahr auch der Start in Mexiko folgen soll. Damit wird die globale Expansion für Firehouse Subs angepfiffen.

"Firehouse Subs ist unsere jüngste Marke, und wir freuen uns über ihr globales Expansionspotenzial. Der Eintritt in die Schweiz und die Entw