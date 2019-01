Der SC Bern setzt als erster Schweizer National League Club auf Smartphone-Videos und stärkt mit dem Format „SCB-Fan-Reporter“ die Bindung zu seinen Anhängern. Zu diesem Zweck schickt er seit kurzem vier eingefleischte SCB-Fans mit dem Smartphone los.Die Reporter sollen allerdings das Grund-ABC des Video-Handwerks beherrschen, ohne dass bei der Produktion die Spontaneität verloren geht, so Republica. In einem eigens durchgeführten Smartphone-Videoworkshop hat das Content-Team der Agentur den ausgewählten SCB-Fans die Grundkenntnisse des Videoproduzierens vermittelt – von der Recherche über den Dreh bis hin zum Schnitt.Seither sind die Fan-Reporter auf eigene Faust mit ihren Smartphones unterwegs und geben einen unmittelbaren Einblick ins Stadion, in den Spielverlauf und in das Fan-Dasein. Dabei werden sie von Republica eng gecoacht – sei es im persönlichen 1:1-Austausch oder durch unmittelbares Feedback im Whatsapp-Gruppenchat.