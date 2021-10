© Goran Basic Silvana Schreier, Redaktorin bei bz Basel

Zum sechsten Mal hat am Freitag das Reporter:innen-Forum Schweiz stattgefunden. Rund 170 Reporterinnen und Reporter aller Mediengattungen trafen sich im Volkshaus in Zürich, um aktuelle Themen zu diskutieren. In Workshops haben sie zudem an ihrem journalistischen Handwerk gefeilt und neue Online-Recherchemethoden kennengelernt.