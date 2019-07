„L’état c‘est moi“, so mag wohl Constantins Devise lauten. Der FC-Sion-Chef verweigert den Fotografinnen und Journalisten von „Le Nouvelliste“ die Akkreditierung auch für die laufende Fußballsaison. Auch Interviews mit Spielern und anderen Vertretern des Clubs sind weiterhin strengstens untersagt. Der Auslöser war eine laut Constantin allzu „Polemische“ Berichterstattung.Die von der Tageszeitung angeregten Verhandlungen mit dem Clubchef zur Wiederherstellung einer normalen Situation und zur Beendigung der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Massnahmen sind gescheitert. Als Bedingung für das Ende des Boykotts habe Christian Constantin wöchentlich eine kostenlose Seite für den Club in der Tageszeitung gefordert, die dann von der Kommunikationsabteilung des Clubs gefüllt werden sollte. Die Zeitung konnte dieses empörende Angebot nicht annehmen , das im Gegensatz zu den elementarsten Grundlagen der journalistischen Unabhängigkeit steht und den Leserschaft und Publikum geschuldeten Respekt mit Füssen tritt“, so die Stellungnahme von ROG Schweiz, die die Entschlossenheit des „Nouvellisten begrüsst. „Wir fordern Christian Constantin auf, sich dessen bewusst zu werden, auf den Boden der Vernunft zurückzukehren und unverzüglich seine völlig veralteten Vorstellungen über die Beziehungen zu Medien aufzugeben.“Ein lokaler Akteur vom Gewicht eines FC Sion, so erklärt der Verband, sollte seine beherrschende Stellung nicht ungestraft missbrauchen können. ROG Schweiz unterstütze daher die Absicht des „Nouvelliste“, Schritte bei den zuständigen Sportbehörden zu unternehmen, und fordere diese auf, „durch die Schaffung eines Präzedenzfalls, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Respektierung der Informationsfreiheit durchzusetzen.“Stellungnahmen zum Fall Constantin kamen auch vom Berufsverband Impressum und der Gewerkschaft Syndicom . Demzufolge prüft Impressum bereits rechtliche Schritte.