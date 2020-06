Der neue Urheberrechtstarif ist der Eidgenössischen Schiedskommission für Urheberrechte (ESchK) am 11. Juni zur Genehmigung vorgelegt worden. Die Einigung auf den Tarif soll den unterschiedlichen Interessen von Zuschauern, werbefinanzierten TV-Sendern und TV-Verbreitern gleichermaßen gerecht werden, heißt es in einem heute veröffentlichten Communiqué.Die Zuschauer können künftig aus dem Angebot der TV-Verbreiter selber wählen, wie viel Werbung sie im Replay anschauen wollen. Für die TV-Verbreiter ist es möglich, Replay-Angebote mit stark reduzierter Werbung oder sogar ohne Werbung anzubieten. Der gefundene Kompromiss sieht für die TV-Sender demgegenüber neu die Möglichkeit zur Vermarktung einer Start-Werbung von wenigen Sekunden, von kurzen Spots, wenn die Werbung im Programm überspult wird, und einer Display-Werbung beim Drücken des Pausen-Knopfs vor.Der Beitritt zur Branchenvereinbarung steht jedem TV-Verbreiter und TV-Sender offen und ist nicht zwingend. Die SRG erachtet die Verlängerung der Replay-Dauer auf 14 Tage für nicht angemessen und ist nicht an der Branchenvereinbarung beteiligt.