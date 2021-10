Sie gehört für Vulog, ein führender Anbieter von Shared-Mobility-Technologien, zu den einflussreichsten Frauen beim Thema Mobilität der Zukunft. Jetzt hat sich die Renault-Tochter Mobilize die Dienste von Fedra Ribeiro gesichert.



Die Managerin, die sich seit über 20 Jahren mit verschiedenen Aspekten der Mobilität beschäftigt, kommt von. Für den deutschen Technologiekonzern und Automobilzulieferer hatte die Managerin seit 2012 gearbeitet, zuletzt als Executive Vice President Progressive Mobility in Zürich. Ihre Karriere führte die gebürtige Portugiesin, die mehrere Sprachen spricht und einen Abschluss im internationalen Marketing hält, unter anderem auch zur Volkswagen Group, Raytheon Technologies und SPX Corporation in verschiedenen Ländern, darunter mehrmals die Schweiz.Ribeiro wird an, CEO von Mobilize, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzchefin der Renault Group, berichten.Die Marke erblickte Anfang des Jahres bei der Präsentation der neuen Strategie von Renault das erste Mal das Licht der Öffentlichkeit. Der neue Geschäftszweig, so die Idee, soll Daten, Mobilitäts- und energiebezogene Dienste zum Nutzen der Kunden entwickeln. Bis 2030 will Renault mehr als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus diesen Services holen. Kernthemen sind Carsharing, die Nutzung von 2nd-Life-Batterien, Energie-Dienstleistungen und partnerschaftliche Ökosysteme. Auf dery hatte die Marke zuletzt vier neue Modelle präsentiert, die Kundinnen und Kunden künftig nutzen können, ohne diese kaufen zu müssen.