Über Ringier Axel Springer Schweiz AG Die Ringier Axel Springer Schweiz AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Ringier AG und Axel Springer SE aus Deutschland. Mit insgesamt 26 Titeln wie Beobachter, LandLiebe oder Schweizer Illustrierte sowie dessen Westschweizer Pendant L’illustré führt Ringier Axel Springer Schweiz einige der reichweitenstärksten Magazine sowie das grösste Zeitschriftenportfolio der Schweiz. Weitere Schwerpunkte sind Wirtschaftstitel wie Handelszeitung oder BILANZ sowie führende Programm-Medien wie TELE, TV-Star oder Streaming. Die Ringier Axel Springer Schweiz AG wurde 2016 als 50:50 Joint Venture gegründet und beschäftigt rund 450 Mitarbeitende in Zürich und Lausanne.

Der frischen und dynamischen Anmutung der Marke "PME" liegt eine komplette grafische Überarbeitung des Magazins zu Grunde, in deren Rahmen auch das Inhaltskonzept sowie das Logo angepasst wurden: Das Farbschema des Titels wurde durch eine neue, lebhaftere und fröhlichere Palette ersetzt. Zudem wurde das Magazin durch dreidimensionale Effekte ergänzt. Das Logo trennt sich vom Wort «Magazine», da der Brand auch zukünftig noch mehr als sein traditionelles Printformat verkörpert. Seit Jahrzehnten gehören KMU und das führende Wirtschaftsmedium "PME" in der Westschweiz zusammen. Die neue Erscheinung setzt ein positives Signal, um die Zeit nach der Pandemie anzupacken. Mit neuen Rubriken, praktischen Tipps und realen Beispielen möchte das Magazin den Unternehmen auch weiterhin Orientierung bieten, wie sie sich nach der Krise optimal aufstellen können., Chefredaktor "PME": "Wir möchten, dass dieses neue Layout dynamischer, rhythmischer und vor allem inspirierender ist. Aus diesem Grund werden wir die Anzahl der Testimonials und den Erfahrungsaustausch auf unseren Seiten erhöhen. Unser neues Logo spiegelt diese Dynamik ebenso wider wie unseren Wunsch, ein echtes Ökosystem rund um ‹PME› zu entwickeln mit Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts, Videos, Blogs und Schulungen.", Chief Digital Officer und Leiter Wirtschaftsmedien von Ringier Axel Springer Schweiz: "Die Zeit nach Corona bietet die Chance zum Neustart und Wandel: Alle Unternehmen müssen sich neu erfinden. Auch wir haben genau jetzt in die Marke ‹PME› und das Produkt investiert, um KMU sowie Wirtschaftslenkern und -lenkerinnen zukünftig noch gezielter bei neuen Herausforderungen Hilfestellung zu geben."Die Relaunch-Ausgabe wird mit deutlich erhöhter Auflage – die üblichen 19’000 Exemplare werden um zusätzliche 36’000 Exemplare erweitert – an KMU in der Westschweiz sowie an Start-up-Hubs und Berufsverbände verschickt. Wer trotzdem nicht direkt an ein Print-Exemplar kommt, kann über pme.ch/new-pme das E-Paper der neuen Ausgabe kostenlos herunterladen. "PME" ist Teil der Wirtschaftsmedien von Ringier Axel Springer Schweiz, zu denen u.a. die Titel Handelszeitung, Bilanz und Cash gehören.