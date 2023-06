Explora Journeys

Die Explora I ist 248 m lang, 32 m breit und 56 m hoch (über Wasserlinie) und bietet auf 14 Decks insgesamt 16.000 m² öffentlich zugänglichen Raum

Die MSC Group mit Hauptsitz in Genf steigt mit der Marke "Explora Journeys" ins Segment der Luxuskreuzfahrten ein. Das erste Schiff der Flotte, die Explora I, bricht am 17. Juli zu seiner Jungfernfahrt auf. Mit an Bord: die weltweit erste Rolex-Boutique auf einem Schiff.

Der neue Rolex Mono-Brand-Store ist laut MSC exklusiv den Gästen von Explora Journeys vorbehalten. Die von Rolex ausgebildeten Hosts sollen ihnen