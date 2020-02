Zu Gast bei Schutz und Rettung in Zürich

Das Kampagnenkonzept

Mit echten Feuerwehrleuten als Protagonisten

Schutz & Rettung Zürich – als Organisation im Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich – vereinigt die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivilschutz, die Einsatzleitzentralen sowie die Feuerpolizei unter ihrem Dach. Mit rund 700 Mitarbeitenden ist sie die schweizweit grösste Rettungsorganisation.Wir waren vor Ort und haben bei den Kampagnenmachern und Feuerwehrleuten nach den Hintergründen gefragt.Kein Tag ist bei Schutz & Rettung wie der andere und Langeweile findet man dort nicht. Es handelt sich bei den Jobs bei Schutz & Rettung Zürich folgedessen um keine Jobs ab der Stange. Und genau damit hat die Agentur DIE ANTWORT mit ihrer Employer-Brandingkampagne für ihren Kunden gearbeitet. Zentrales Element der Kampagne ist die Rutschstange, die 1836 in einer Feuerwehrwache in Chicago erfunden wurde und auch heute noch in jeder Wache der Stadt Zürich anzutreffen und im Einsatz ist. Denn dank der Rutsche rutschen die Rettungskräfte auch heute noch schneller und unfallfreier zu ihren Einsätzen.