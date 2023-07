IMAGO / Shotshop

Eine aktivere Recruiting-Strategie kann sich für Unternehmen angesichts der hohen Wechselbereitschaft in der Deutschschweiz lohnen

Die Hälfte der Arbeitnehmenden in der Deutschschweiz bevorzugt es, wenn sich Unternehmen aktiv mit Stellenangeboten bei ihnen melden. Das geht aus einer Umfrage der New Work-Tochtermarke Onlyfy by Xing hervor.

Im Auftrag von Onlyfy by Xing hat das Marktforschungsinstitut Forsa Anfang des Jahres 1007 erwerbstätige Personen ab 18 Jahren in der D